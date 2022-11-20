Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей с рисунком под мрамор.
Красивая форма столешницы ярко контрастирует с металлическими черными геометричными ножками. Такое сочетание эффектно смотрится в любом интерьере: от лофта до арт-деко. Стеклянная столешница приклеена к плите МДФ, к которой крепится основание.
Белая столешница контрастирует с черным геометричным металлическим основанием. Ножки покрыты порошковой краской. В основании – специальные подпятники. Они помогут избежать царапин и отрегулировать стол по высоте, если на полу имеются неровности.
Ножки стола изготовлены из металла, размеры закругленной столешницы 140*90 см. Высота стола 76 см, вес 49 кг.2 коробки / 1 шт.
Габариты: 147*97*28
1короб: 147*97*9
2короб: 82*30*19
Вес брутто: 52,5
1короб: 44,5
2короб: 8
Объем: 0,17
1короб: 0,12
2короб: 0,05
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400 мм
- Длина900 мм
- Вес49 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки52.50 кг