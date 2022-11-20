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          Фотография Комплект мебели Кьявари от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Комплект мебели Кьявари

          4.5
          Оптовая цена
          от 5 380 ₽5 990 ₽
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          Комплект мебели Кьявари
          Комплект мебели Кьявари
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав комплекта: Стул Кьявари деревянный и Стол Лидер 3

          Стул Кьявари Белый, деревянный:

          Материал: дерево
          Вес: 4,5 кг
          Высота: 90 см
          Ширина: 36 см
          Глубина: 38 см
          Нагрузка: до 150 кг
          Цвет стула может быть любым
          Производство - Россия

          Стол Лидер 3:

          Диаметр - от 1200 до 1800 мм
          Столешница - ЛДСП
          Каркас - сталь
          Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

          Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета обивки, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером

          Скачать инструкцию по эксплуатации

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