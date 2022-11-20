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Состав комплекта: Стул Кьявари деревянный и Стол Лидер 3
Стул Кьявари Белый, деревянный:
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
Высота: 90 см
Ширина: 36 см
Глубина: 38 см
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стол Лидер 3:
Диаметр - от 1200 до 1800 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета обивки, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером