Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт А1 - фото 1Стол Лофт А1 - фото 2Стол Лофт А1 - фото 3Стол Лофт А1 - фото 4Стол Лофт А1 - фото 5Стол Лофт А1 - фото 6

Стол Лофт А1

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Кофейный №1
Стол Кофейный №1
Следующий Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA
Стол Кофейный №1

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200 мм
  • Материалмассив, сосна, дерево

Варианты столешницы

Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Стол Лофт А1
Стол Лофт А1Стол Лофт А1Стол Лофт А1Стол Лофт А1
Подробнее о заказе

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 689 шт.
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
19

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽
93

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 173 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
7

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден