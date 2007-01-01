Характеристики товара
Описание
Стол Лофт А1 — гармония стиля и функциональности для вашего заведения.
Современный круглый стол с выразительным дизайном станет эффектным дополнением ресторана, кафе или офисного пространства. Контраст деревянной столешницы и металлического основания создает идеальный баланс уюта и делового стиля.
Ключевые преимущества:
✔ Усиленная конструкция — пересекающиеся металлические ножки обеспечивают исключительную устойчивость при интенсивной эксплуатации
✔ Практичность — деревянная поверхность с защитным покрытием устойчива к царапинам и горячим напиткам
✔ Эргономичный дизайн — круглая форма создает комфортную зону для общения и работы
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая стол Лофт А1, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичного дизайна. Идеальное решение для создания современной и комфортной атмосферы в вашем заведении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина1200 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалдерево, массив, сосна
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет