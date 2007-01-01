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Настоящее фото товара Стол Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт А1
49 оценок
29 790
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Реальное изображение товара 5 Стол Лофт А1 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лофт А1 производства ChiedoCover
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Стол Лофт А1

Артикул: CH-015-513
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт А1 — гармония стиля и функциональности для вашего заведения.

Современный круглый стол с выразительным дизайном станет эффектным дополнением ресторана, кафе или офисного пространства. Контраст деревянной столешницы и металлического основания создает идеальный баланс уюта и делового стиля.

Ключевые преимущества:
✔ Усиленная конструкция — пересекающиеся металлические ножки обеспечивают исключительную устойчивость при интенсивной эксплуатации
✔ Практичность — деревянная поверхность с защитным покрытием устойчива к царапинам и горячим напиткам
✔ Эргономичный дизайн — круглая форма создает комфортную зону для общения и работы
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая стол Лофт А1, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичного дизайна. Идеальное решение для создания современной и комфортной атмосферы в вашем заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалдерево, массив, сосна
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт А1 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт А1 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт А1 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт А1 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт А1 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт А1 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт А1 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт А1 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт А1 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт А1 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт А1 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт А1 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт А1 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт А1 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт А1 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт А1 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт А1 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт А1 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт А1 - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт А1 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт А1 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт А1 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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