Характеристики товара
Описание
Ширина: 800 мм
Высота: 750 мм
Длина: 1500 мм
Каркас: цельносварной 40 x 20
Столешница: массив сосны 20 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 750 мм
Длина: 1500 мм
Каркас: цельносварной 40 x 20
Столешница: массив сосны 20 мм
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