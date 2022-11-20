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          Фотография Стол обеденный Dario от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стол обеденный Dario

          4.4
          Оптовая цена
          от 39 900 ₽
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          Стол обеденный Dario
          Стол обеденный Dario
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          Стол обеденный Dario

          4.4
          39900 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота760 мм
          • Длина1800 мм
          • Ширина1000 мм
          • Материал столешницыМДФ
          • Материал подстольяметалл

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