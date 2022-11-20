Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 102 кг
Объем: 0.41
Стол Лидер 3
Стол Лидер 5
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Дорожка для стола
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 46
Салфетки Габардин
Салфетки Журавинка
Стул Боди 25мм
Стул Азия 20мм
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стол Миллер 140
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Секция стульев 01
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Бриз
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Офисный с пюпитром
Стул Раунд 20мм
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Слинг барный, золотой
Стул Дежавю, серый
Стул Консек барный, золотой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул EAMES барный черный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Chic бургунди
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Диван лофт New 9
Табурет Усиленный
Стеллаж 04
Стеллаж 07
Стул Lion антрацитовый меланж
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стул обеденный Шанель коричневый
Скатерть ARS
Скатерть Deco
Скатерть FIRENZE
Стеллаж 26
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Фуд-корт
Чехол 63 из плотного спандекса
Чехол 36 из плотного спандекса
Чехол 09 из плотного спандекса
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Deco
Салфетки Сатен
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Диван офисный Аояма
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Стеллаж для разделения комнаты 42
Стеллаж 64
Стеллаж 72
Стол обеденный Шанель
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Кулими
Стол обеденный Кослан мини
Стол обеденный Курган
Столик Леборк
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Чехол 01 бордо
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стол Освальд, 120х80
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Скатерть Demina габардин
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Limoni саржа
Скатерть Rose габардин
Диван Grand 3-х местный
Модуль VEIL 2-х местный прямой
Обеденная группа Мюнхен 4
Обеденная группа Мюнхен 6
Обеденная группа Бремен 6
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло Лиссабон
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый
Стул барный Премьер черный
Стул барный Тиесто бежевый
Скатерть ART
Стул Тиро софт
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini
Чехол 02, фиолетовый
Стул Такер, малиновый деревянный
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Dox
Диван Uniko
Кресло Lamo
Кресло Sky
Кресло Grad
Кресло West
Стол Версаль классический
Стол Цезарь
Стул лофт Grid, барный
Стул Такер, зеленый деревянный
Диван Portofino 2-х местный
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой