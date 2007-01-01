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Настоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
36 оценок
58 59055
127 790 ₽
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Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 1Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 2Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 3Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 4Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 5Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 6Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас - фото 7
Распродажа

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

Артикул: CH-019-940
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес102 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол CREMONA 140 керамика на стекле в цвете белый мрамор

Описание модели:

  • вставка 60 см выдвигается с торца вместе с ножками со встроенными колесами, не царапающими пол, что позволяет быстро и легко увеличить длину столешницы до 200 см;
  • рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • керамика на стекле, глянец, толщина столешницы 13,5 мм (5,5 мм керамика + 8 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – черный.
  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес102 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки102 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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