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Стол Rondo 100-135*100 бук/белый - фото 1Стол Rondo 100-135*100 бук/белый - фото 2Стол Rondo 100-135*100 бук/белый - фото 3Стол Rondo 100-135*100 бук/белый - фото 4Стол Rondo 100-135*100 бук/белый - фото 5Стол Rondo 100-135*100 бук/белый - фото 6

Стол Rondo 100-135*100 бук/белый

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Характеристики товара

Описание

Круглый раскладной обеденный стол, диаметр 100 см

Идеально подходит для современной кухни в светлых оттенках, благодаря лаконичному дизайну к нему легко подобрать стулья.
Столешница в цвете светлого дерева дополнительно раскладывается до 135 см.
Ножки выполнены из массива бука, покрашены в белый цвет. Дополнительная вставка в цвет столешницы. Стол легко разложить, механизм раскрытия "бабочка".
Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1350 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес24 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал столешницыДСП
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки106 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки25.50 кг

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