Характеристики товара
Описание
Стол Толедо - олицетворение стиля и изящества.
Стильная модель обеденного стола с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе. Стильная ножка изготовлена из металла в золотом цвете, диаметр столешницы 80 см.
3 коробки / 1 шт.
Габариты: 88*88*25
1короб: 88*88*7
2короб: 53*53*6
3короб: 75*12*12
Вес брутто: 19,500
1короб: 8,300
2короб: 10,000
3короб: 1,200
Объем: 0,080
1короб: 0,054
2короб: 0,016
3короб: 0,010
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Диаметр800 мм
- Вес7.3 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки19.50 кг