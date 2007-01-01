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Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас
33 оценки
31 59059
76 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас - фото 1Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас - фото 2Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас - фото 3Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас - фото 4Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас - фото 5Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас - фото 6
Распродажа

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

Артикул: CH-026-124
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина1600/2200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Ниагара белый со стеклянной столешницей "под мрамор"

Описание модели:

  • две вставки по краям столешницы по 30см;
  • столешница - стекло "под мрамор" + МДФ;
  • основание стола - металл, цвет - черный;
  • Упакован в 3 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес100 кг
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки105 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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