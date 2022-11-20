Стол ЧК М, HPL пластик Arpa 4384

Артикул: CH-049-747

Напишем или перезвоним в рабочее время.

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Надёжная упаковка

Складные столы упаковываются в пачки по две штуки столешницами друг к другу. Каждая пачка столов или столешниц упаковывается в картон и стрейч-пленку