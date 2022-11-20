Характеристики товара
Описание
Столешница 25мм HPL пластик Arpa 4384 Венге 600*600
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота720 мм
- Диаметр600 мм
- Толщина25 мм
- Вес5 кг
- Материалпластик, сталь
- Цветчерный, венге
Столешница 25мм HPL пластик Arpa 4384 Венге 600*600
Стол Petal D110
Стол Ron 120, прозрачный
Стол Rondo 120, дымчатый
Стол Swift белый 110
Стол Veneto D110 стекло
Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас
Стол Column D80, белый
Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас
Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас
Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Стул Изо Хром
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем
Кресло Raymond, серо-розовый
Стул Роза на колесной основе
Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа