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Стол ЧК М, HPL пластик Arpa 4384 - фото 1Стол ЧК М, HPL пластик Arpa 4384 - фото 2Стол ЧК М, HPL пластик Arpa 4384 - фото 3Стол ЧК М, HPL пластик Arpa 4384 - фото 4

Стол ЧК М, HPL пластик Arpa 4384

Артикул: CH-049-747
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница 25мм HPL пластик Arpa 4384 Венге 600*600

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Толщина25 мм
  • Вес5 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Цветчерный, венге

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