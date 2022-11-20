Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ballet 120*75 серый - фото 1Стол обеденный Ballet 120*75 серый - фото 2

Стол обеденный Ballet 120*75 серый

Артикул: CH-052-592
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Описание

Количество штук в коробке - 1шт
Габариты всех коробов: 132*131*88
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см: 132*131*8
Габариты Д*Ш*В (2 коробки), см: 67*67*80
Вес брутто изделия: 36,80
Вес 1 коробки: 20,00
Вес 2 коробки: 16,80
Объем всех коробов : 0,46
Объем 1 коробки: 0,36
Объем 2 коробки: 0,10

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Вес56,1 кг
  • Максимальная нагрузка75 кг
  • Каркасмдф
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол обеденный ТезерНастоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Тезер

191
Стол обеденный АльпНастоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Стол обеденный Мелоди, серый мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Мелоди, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
199 390
Оптовая цена

Стол обеденный Мелоди, серый мрамор

40
Распродажа
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамикаНастоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от113 99110
125 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика

33
В наличии 4 шт.
Стол Boston, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло

52
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Testa, белый, мдф, длина 120 см, произведённого компанией ChiedoCover
23 7901
23 890 ₽Оптовая цена

Стол Testa, белый, мдф, длина 120 см

44
Распродажа
Журнальный стол Бернард молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной

32
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол деревянный Алейо орехНастоящее фото товара Стол деревянный Алейо орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 39036
37 584 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Алейо орех

46
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол деревянный Мингли кантри 2047, черныйНастоящее фото товара Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89019
8 440 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный

40
Стол деревянный Арктоис вишняНастоящее фото товара Стол деревянный Арктоис вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена

Стол деревянный Арктоис вишня

41
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Стул МарсНастоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Марс

98
Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Изо СТ

21
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой

50
Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельветНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет

30
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, белый / кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул СМАРТ, белый / кофейный

75
Кресло Swing, белый/ светло-серыйНастоящее фото товара Кресло Swing, белый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Кресло Swing, белый/ светло-серый

85
Стул Валентино, серыйНастоящее фото товара Стул Валентино, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, серый

79
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39125
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

32
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Сидней 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена

Стол Сидней 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый

48
Стол Фин 120, Дуб Шерман серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Фин 120, Дуб Шерман серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Стол Фин 120, Дуб Шерман серый/ черный каркас

47
В наличии 29 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см

39
В наличии 8 шт.
Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метраНастоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
43 900
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра

46
Распродажа
Стол деревянный Павия молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от34 19012
38 740 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной

39
Распродажа
Журнальный стол Бернард орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной

31
В наличии 3 шт.
Стол деревянный Дейвер орех темныйНастоящее фото товара Стол деревянный Дейвер орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер орех темный

47
Стол обеденный OxvilleНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол обеденный Oxville

43
В наличии 40 шт.
Стол ЧелсиНастоящее фото товара Стол Челси, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стол Челси

41

Товар в корзине

Стол обеденный Ballet 120*75 серый
Стол обеденный Ballet 120*75 серый
от 49 990
59 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Стул МарсНастоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Марс

98
Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Изо СТ

21
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой

50
Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельветНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет

30