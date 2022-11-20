Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт-71 - фото 1Стол Лофт-71 - фото 2Стол Лофт-71 - фото 3Стол Лофт-71 - фото 4Стол Лофт-71 - фото 5Стол Лофт-71 - фото 6Стол Лофт-71 - фото 7

Стол Лофт-71

Артикул: CH-050-719
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Брун
Стол Брун
Следующий Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стол Брун

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес49,64 кг
  • Материал столешницысосна 40мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол обеденный ДемингНастоящее фото товара Стол обеденный Деминг, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
12

Стол обеденный Деминг

Стол с прямоугольной столешницей из МДФНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
9

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серыйНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
2

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
2

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
4

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синийНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
14

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
14

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
10

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
14

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное деревоНастоящее фото товара Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
9

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

С этим товаром покупают
Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
27

Стол Лидер 4

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
16

Стул Изо СТ

Стул вращающийся MANS бирюзовый x2Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS бирюзовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
6

Стул вращающийся MANS бирюзовый x2

В наличии 23 шт.
Диван Паркер угловойНастоящее фото товара Диван Паркер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
189 290
Оптовая цена
9

Диван Паркер угловой

Настоящее фото товара Офисное кресло, кожзам Buff, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Офисное кресло, кожзам Buff

Стул Laval, белая экокожа/ сереброНастоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
4

Стул Laval, белая экокожа/ серебро

Оттоманка Barcelona, коричневыйНастоящее фото товара Оттоманка Barcelona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
4

Оттоманка Barcelona, коричневый

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделапо стилю
Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
20

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
26

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, букНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
29

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55031
2 240 ₽
40

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая