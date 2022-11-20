Товар в корзине. Перейти
Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 1Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость - фото 2

Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость

Артикул: CH-052-971
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Фотография товара Стол Сарагоса темный квадрат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, коричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 3908
20 990 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол кухонный Граф, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кухонный Граф, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол кухонный Граф, белый мрамор

48
Фотография товара Стол раскладной Diamond 140, глазурованное стекло черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Diamond 140, глазурованное стекло черный, произведённого компанией ChiedoCover
79 900
Оптовая цена

Стол раскладной Diamond 140, глазурованное стекло черный

39
Фотография товара Стол раскладной Roberto, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Стол раскладной Roberto, дуб

38
Фотография товара Стол Dolce, дуб античный, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dolce, дуб античный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол Dolce, дуб античный, мдф

40
Фотография товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Seville, мрамор, закаленное стекло

43
Фотография товара Стол Ralf, серая лава/ антик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ralf, серая лава/ антик, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Ralf, серая лава/ антик

40
Фотография товара Стол Мессина с ящиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мессина с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол Мессина с ящиком

42
Фотография товара Стол Кларк белый / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кларк белый / графит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол Кларк белый / графит

32
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от35 8908
38 740 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной

39
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69053
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 427 шт.
Фотография товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 565
Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 132 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Black, белый матовый, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Black, белый матовый, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Black, белый матовый, лдсп

40
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Адней глянец белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Адней глянец белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 0909
22 990 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Адней глянец белый

34
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол стеклянный Space 120 бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Space 120 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 030
Оптовая цена

Стол стеклянный Space 120 бежевый

48
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 99013
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный

50
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый

5
Фотография товара Стол обеденный Олсон Мини 90, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 90, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 90, натуральный

15
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Аврора, 180*90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Аврора, 180*90, произведённого компанией ChiedoCover
от94 99020
117 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Аврора, 180*90

6
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip 70, белый

14
В наличии 19 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99024
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево

15
New
Фотография товара Стол раздвижной Капри, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Капри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стол раздвижной Капри, серый

11

Товар в корзине

Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость
Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость
от 22 990
26 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.