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Стол с перегородкой 6-ти местный, 4200 мм - фото 1

Стол с перегородкой 6-ти местный, 4200 мм

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1582 мм
  • Ширина1169 мм
  • Длина4200 мм
  • Наличие бортикаБез бортика

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