Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
- Материал столешницымассив, сосна, массив сосны 40 мм
- Материал подстольяметалл
Новогодний чехол на стул 02
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Стол консольный Бемоль 2
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди