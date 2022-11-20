Товар в корзине. Перейти
Стол Лондон Лофт - фото 1

Стол Лондон Лофт

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Максимус
Стол Максимус
Следующий Комплект мебели для кафе Петергоф 80 см
Стол Максимус

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400 мм
  • Материал столешницымассив, сосна, массив сосны 40 мм
  • Материал подстольяметалл

Варианты столешницы

Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лондон Лофт - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Стол консольный Бемоль 2Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль 2, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
12

Стол консольный Бемоль 2

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 BlackНастоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
9

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 SilverНастоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 ProtectНастоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
7

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect

Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
12

Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08

Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
11

Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди