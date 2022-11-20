Стол Brick M 140, Дуб Канзас/ черный

5 оценок

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Стол Brick M 140, Дуб Канзас/ черный

4.8
18 200 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2

Вес брутто: 41

Объем: 0,177

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Основные характеристики

  • Цветбежевый, черный
  • Высота750 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1400/1800 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Материал подстольяметалл

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