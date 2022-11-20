Товар в корзине. Перейти
Стол с перегородкой 6-ти местный, 4800 мм - фото 1

Стол с перегородкой 6-ти местный, 4800 мм

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол с перегородкой с бортиком 6-ти местный, 4200 мм
Стол с перегородкой с бортиком 6-ти местный, 4200 мм
Следующий Стол с перегородкой с бортиком 6-ти местный, 4800 мм
Стол с перегородкой с бортиком 6-ти местный, 4200 мм

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1582 мм
  • Ширина1169 мм
  • Длина4800 мм
  • Наличие бортикаБез бортика

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
9

Стул КАБРИОЛЬ 16

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
14

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Стул Барбара NEW велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Барбара NEW велюр терракотовый

Стул Наполеон New золотой, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
7

Стул Наполеон New золотой, пластиковый

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный

В наличии 4 шт.
Другие товары из разделаофисные столы с перегородкой
Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
7

Стол Решт для 2-х сотрудников, венге

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, белый

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
14

Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
6

Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
14

Стол Решт для 2-х сотрудников, серый

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
5

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
10

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый