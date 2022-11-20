Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1169 мм
- Длина4800 мм
- Наличие бортикаБез бортика
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Патрик 20мм
Комплект Такер, 4 черных стула
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый