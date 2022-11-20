Характеристики товара
Описание
Изящный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он комфортно разместит 6 человек. Округлое обрамление решетчатой столешницы. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 15,71 кг
Высота: 73 см
Ширина: 80 см
Длина: 120 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120x80x6 см
Упаковка (объем): 0,058 м3
Упаковка (вес): 15,98 кг
Площадь покраски: 3,86 м2
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Вес15,7 кг
- Материал каркасадерево