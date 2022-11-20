Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 41 кг
Объем: 0.177
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 10
Стол Лидер 11
Чехол 04
Чехол 66
Скатерть Хельга
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Габардин
Салфетки Жаккард
Салфетки Ричард
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол складной Монифит
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 08 металлик
Салфетки Лён
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Раунд 20мм
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Купер бежевый
Табурет Дежавю барный, черный
Стул Лофт-11 Н с подлокотниками
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Стул Сильвия АРМ
Стул Борно зеленый
Стул барный Акрилик голубой
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк красный патина
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Newton
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стеллаж 04
Стеллаж 07
Стеллаж 10
Стул Кроссбэк флаг
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стул обеденный Шанель черный
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стеллаж 21
Стеллаж 33
Чехол 15 из плотного спандекса
Чехол 07 из плотного спандекса
Чехол 03 из плотного спандекса
Салфетки Сатин
Chester кресло
Комплект мебели Модерн
Стеллаж 49
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кенвуд
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Кулими
Стол обеденный Кунгур
Стол обеденный Куртра орех
Столик Лейден
Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стол Ретро 1
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стул складной банкетный Lite, черный
Конференц кресло Форум-CH
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Скатерть Issy
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Bornesko габардин
Скатерть Rose габардин
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, старинный орех
Кресло Онтарио
Обеденная группа Лофт 4
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Стол раскладной Eva слоновая кость
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Детройт белый
Стул барный Тиесто бежевый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть ART
Скатерть Madrid жаккард
Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный
Стол пластиковый плетеный Riva темный
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Кресло Кабриоль
Диван Salla
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Стол Версаль классический
Стол Цезарь
Стеллаж Зоест
Стул Такер, зеленый деревянный
Диван Italia
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Стул Турин изумруд, золотые ножки
Кресло Eames DSW пэчворк
Стол обеденный Dino
Стол обеденный Violet
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Стол Восток №1
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул пластиковый Bloom, бежевый