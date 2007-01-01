Характеристики товара
Описание
Стол БРИК M 140 ламинированный в цвете Дуб Трюфель на белом каркасе
Описание модели:
- Упакован в 2 коробки.
Раскладной обеденный стол в стиле лофт.
Столешница - ламинированный ДСП в цвете Дуб Трюфель, толщина 36 мм.
Вставка «бабочка» 40 см в цвет столешницы, позволяет увеличить длину до 180 см.
Основание- металл белого цвета, профиль 60х30 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/1800 мм
- Ширина850 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыБелый, Бежевый
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Вес упаковки41 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет