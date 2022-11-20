Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

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Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

4.3
21 000 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 41 кг

Объем: 0.177

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.5 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1400 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес41 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
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Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
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Стеллаж 07

Стеллаж 10Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
14

Стеллаж 10

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99037
35 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Стеллаж 21Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
12

Стеллаж 21

Стеллаж 33Настоящее фото товара Стеллаж 33, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
25Хит

Стеллаж 33

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от810
14

Чехол 07 из плотного спандекса

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от910
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Настоящее фото товара Стеллаж 49, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стеллаж 49

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол обеденный КулимиНастоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кулими

Стол обеденный КунгурНастоящее фото товара Стол обеденный Кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кунгур

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Столик ЛейденНастоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
13

Столик Лейден

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
12

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Стол Ретро 1Настоящее фото товара Стол Ретро 1, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена
14

Стол Ретро 1

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Настоящее фото товара Кресло Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Кресло Онтарио

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
6

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками

Стол раскладной Eva слоновая костьНастоящее фото товара Стол раскладной Eva слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
6

Стол раскладной Eva слоновая кость

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный Детройт белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Детройт белый

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Настоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный

Стол пластиковый плетеный Riva темныйНастоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Стол пластиковый плетеный Riva темный

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Кресло КабриольНастоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
5

Кресло Кабриоль

Настоящее фото товара Диван Salla, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
6

Диван Salla

Настоящее фото товара Диван Uniko, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
13

Диван Uniko

Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
11

Стол Версаль классический

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Стеллаж ЗоестНастоящее фото товара Стеллаж Зоест, произведённого компанией ChiedoCover
59 900
6

Стеллаж Зоест

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от49 390
Оптовая цена
14

Диван Italia

Стул Гаага велюр OSCAR 021Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
14

Стул Гаага велюр OSCAR 021

Стул Турин изумруд, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин изумруд, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Кресло Eames DSW пэчворкНастоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Eames DSW пэчворк

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Violet

Стул пластиковый Bit, ментоловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bit, ментоловый

В наличии 22 шт.
Стол Восток №1Настоящее фото товара Стол Восток №1, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
9

Стол Восток №1

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Стул пластиковый Bloom, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, бежевый

В наличии 3 шт.