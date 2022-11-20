Имеется небольшой дефект - фотография во вложении
Чехол для стола 09
Стул складной Торни, без покраски
Скатерть Breakfast in paris габардин
Стол АРКОС 18
Салфетка Жаккард круглая
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать МЕДИСОН, серый
Диван прямой Савит, синий
Барный стул Гарри, белый, с вертикальной отстрочкой
Стул Диаманте-лофт, Pluton 101
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул барный Car винтажно-коричневый
Стул Слинг барный, золотой