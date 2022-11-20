Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

8 оценок

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Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

5
13 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Имеется небольшой дефект - фотография во вложении

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Длина1950 мм
  • Ширина600 мм

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