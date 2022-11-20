Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1159 мм
- Длина1428 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Изо
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Кресло пластиковое Coccolona, лен
Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте
Дизайнерский стул Монако, бежевый
Стул Martin, кожа бежевый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди