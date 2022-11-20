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Стол с перегородкой с бортиком 6-ти местный, 4200 мм - фото 1

Стол с перегородкой с бортиком 6-ти местный, 4200 мм

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1582 мм
  • Ширина1169 мм
  • Длина4200 мм
  • Наличие бортикаС бортиком

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