Характеристики товара
Описание
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Серая поверхность столешницы гармонично сочетается с черными металлическими ножками. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 130*90*32
1короб: 130*90*17
2короб: 73*65,5*15
Вес брутто: 43,5
1короб: 34,5
2короб: 9
Объем: 0,271
1короб: 0,199
2короб: 0,072
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200/1600 мм
- Длина800 мм
- Вес38.5 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки43.50 кг