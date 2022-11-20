Товар в корзине. Перейти
Стул Aldo beige / wood - фото 1Стул Aldo beige / wood - фото 2Стул Aldo beige / wood - фото 3Стул Aldo beige / wood - фото 4Стул Aldo beige / wood - фото 5Стул Aldo beige / wood - фото 6

Стул Aldo beige / wood

Артикул: CH-035-391
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Aldo blue / wood
Стул Aldo blue / wood
Следующий Стул Aldo dark brown / wood
Стул Aldo blue / wood

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес6.01 кг
  • Объем0.068 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул обеденный IsidoraНастоящее фото товара Стул обеденный Isidora, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
76

Стул обеденный Isidora

Стул Алекс классическийНастоящее фото товара Стул Алекс классический, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
89

Стул Алекс классический

Настоящее фото товара Стул Stefani, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
72

Стул Stefani

Настоящее фото товара Стул Алекс Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
71

Стул Алекс Диамант

Стул Алекс мягкийНастоящее фото товара Стул Алекс мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
53

Стул Алекс мягкий

Настоящее фото товара Стул Фабрикант, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
78

Стул Фабрикант, черный каркас

Стул AstunНастоящее фото товара Стул Astun, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
73

Стул Astun

Стул Caro, темно коричневыйНастоящее фото товара Стул Caro, темно коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
98

Стул Caro, темно коричневый

Стул Caro, коричневыйНастоящее фото товара Стул Caro, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
100

Стул Caro, коричневый

Стул Caro, серыйНастоящее фото товара Стул Caro, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
97

Стул Caro, серый

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Chilli сиреневый Настоящее фото товара Стул Chilli сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
от4 50015
5 290 ₽Оптовая цена
70

Стул Chilli сиреневый

В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Скамья двухместная Копенгаген Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена
35

Скамья двухместная Копенгаген Тренд

Стул Vale, капучино/ черныйНастоящее фото товара Стул Vale, капучино/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
43

Стул Vale, капучино/ черный

Стол Окленд d1200Настоящее фото товара Стол Окленд d1200, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
39

Стол Окленд d1200

Настоящее фото товара Бра Cigno Collo, белый, 5 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от66 790
Оптовая цена
35

Бра Cigno Collo, белый, 5 светильника

Компьютерный стол Epic glowНастоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
32

Компьютерный стол Epic glow

Другие товары из раздела стулья по виду

Распродажа
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
42

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
59

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
55

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
29

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард