Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина770 мм
- Высота930 мм
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло для посетителей ТопЧеирс Визит, серое
Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге
Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый
Кресло Клеон, велюр синий
Стул Турин, чёрный
Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11
Стул барный Черри, серый твид
Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак
Кресло Тепал, экокожа, кремовый
Кресло Акцент 2, красный
Стул Турин, чёрный