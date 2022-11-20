Характеристики товара
Описание
Спинка гобелен Экзотика Бирюза, сидение, подлокотники и подушка велюр Тедди 337, цвет ножек морилка черная
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина770 мм
- Высота930 мм
Спинка гобелен Экзотика Бирюза, сидение, подлокотники и подушка велюр Тедди 337, цвет ножек морилка черная
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