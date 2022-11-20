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Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная - фото 1Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная - фото 2Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная - фото 3Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная - фото 4Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная - фото 5

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

Артикул: CH-049-889
6 оценок
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Одноместный диван Француз

Характеристики товара

Описание

Спинка гобелен Экзотика Бирюза, сидение, подлокотники и подушка велюр Тедди 337, цвет ножек морилка черная

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота930 мм

Выполненные заказы

Кресло Ретро, Труссарди 37/1, Велюто 33, Велютто 55, цвет ножек-венге
Кресло Ретро, Труссарди 37/1, Велюто 33, Велютто 55, цвет ножек-венге Кресло Ретро, Труссарди 37/1, Велюто 33, Велютто 55, цвет ножек-венге Кресло Ретро, Труссарди 37/1, Велюто 33, Велютто 55, цвет ножек-венге Кресло Ретро, Труссарди 37/1, Велюто 33, Велютто 55, цвет ножек-венге Кресло Ретро, Труссарди 37/1, Велюто 33, Велютто 55, цвет ножек-венге
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