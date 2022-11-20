Характеристики товара
Описание
Мягкое кресло Кэнди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе велюра - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 110 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 43 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87*73*46
Вес брутто: 27,300
Объем: 0,290
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Глубина790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки27.30 кг