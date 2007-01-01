Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина860 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес21.3 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки23.3 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики870
- Изделия стопируютсяНет