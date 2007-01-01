Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый
7 оценок
5 540
Товар в корзине. Перейти
Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый - фото 1Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый - фото 2Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый - фото 3Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый - фото 4Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый - фото 5Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый - фото 6
Хит

Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый

Артикул: CH-053-357
7 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840/955 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло EP-300 Экокожа Красный
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Красный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло EP-300 Экокожа Розовый
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840/955 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес8 кг
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветоранжевый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • Версаче кресло
Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

33
  • коричневый
  • белый
  • черный
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Некст, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Некст, бежевое

35
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • синий
Фотография товара Кресло Банд Лаундж Чеир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Банд Лаундж Чеир, произведённого компанией ChiedoCover
от80 790

Кресло Банд Лаундж Чеир

30
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый

13
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 280
Оптовая цена

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый

10
  • черный
  • серый
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный

12
  • белый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Grey

12
  • черный
  • серый
Фотография товара Кресло конференц Play CF black черный пластик, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Play CF black черный пластик, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Кресло конференц Play CF black черный пластик, черная ткань

11
  • черный
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа серая

7
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 29 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Asti Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Серый

14
В наличии 143 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая

94
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, латте, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, латте

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99071
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат антрацит

8
  • зеленый, синий
  • антрацит
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл

10
Настоящее фото товара Стул Изо, металл, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Изо, металл, черный, ткань

12
В наличии 233 шт.
Фотография товара Стул Адамс, Калифорния 912 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамс, Калифорния 912, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Адамс, Калифорния 912

12
  • бирюзовый
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул К3, дуб антрацит, букле ЛАТТЕ с молнией от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, дуб антрацит, букле ЛАТТЕ с молнией, произведённого компанией ChiedoCover
10 0909
10 990 ₽

Стул К3, дуб антрацит, букле ЛАТТЕ с молнией

9
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59022
10 890 ₽

Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая

83

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Кресло Mega Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mega Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 670
Оптовая цена

Кресло Mega Сетка Черный

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Bonny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bonny, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Bonny

7
Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Black

15
  • черный
  • серый
В наличии 18 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора

9
  • оранжевый, черный
  • бордовый
Настоящее фото товара Кресло Когнишн, черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 590

Кресло Когнишн, черный

13
В пути 1360 шт.
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ресолют, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Кресло для отдыха Ресолют, белый, серый

7
В пути 1394 шт.
Фотография товара Кресло Роз, желтый, белый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, желтый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Кресло Роз, желтый, белый муар

11
  • серый
  • белый
  • мятный
  • светло-коричневый
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, темно-серый

5
Фотография товара Кресло Медсон, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Медсон, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
53 990

Кресло Медсон, серый, черный

12

Товар в корзине

Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый
Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый
от 5 540
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Asti Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Серый

14
В наличии 143 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая

94
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, латте, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, латте

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99071
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат антрацит

8
  • зеленый, синий
  • антрацит
  • серый
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности