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Стул Gabi dark blue / black / gold

Артикул: CH-035-414
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес5.53 кг
  • Объем0.053 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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