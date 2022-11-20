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Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 1Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 2Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 3Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 4Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 5Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 6Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 7Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар - фото 8Видеообзор: Стул Tois - видео 9

Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар

Артикул: CH-053-325
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • ОбивкаЭкокожа Marvel Denim
  • Каркасметалл RAL черный муар
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Tois, экокожа, синий
Стул Tois, экокожа, синийСтул Tois, экокожа, синийСтул Tois, экокожа, синийСтул Tois, экокожа, синий
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