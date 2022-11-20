Стул Tois, экокожа, синий, метал черный муар

Артикул: CH-053-325

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Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.