Фотография Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом

5
Оптовая цена
от 5 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
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Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом

5
5190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Высота890 мм
  • Цветзолотой, черный
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр

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