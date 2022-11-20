Товар в корзине. Перейти
Стул Кромвель II бежевый - фото 1 Стул Кромвель II бежевый - фото 2 Стул Кромвель II бежевый - фото 3 Стул Кромвель II бежевый - фото 4 Стул Кромвель II бежевый - фото 5 Стул Кромвель II бежевый - фото 6 Стул Кромвель II бежевый - фото 7

Стул Кромвель II бежевый

Артикул: CH-028-603
59 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.
Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.
Следующий Стул Кромвель II серый
Стул обеденный TOR кремовый ПУ 4 шт.

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная рогожка. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 72*57.5*57
Вес брутто: 14,200
Объем: 0,236

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкарогожка
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки14.20 кг

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
54

Стул Фил

В наличии 50 шт.
Распродажа
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожаНастоящее фото товара Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
92

Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
66

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
60

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
86

Стул Чип

Распродажа
Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99041
29 990 ₽Оптовая цена
50

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 77 шт.
Распродажа
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
97

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 55 шт.
Распродажа
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99047
12 990 ₽Оптовая цена
91

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
93

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 27 шт.
Стул НиццаНастоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
71

Стул Ницца

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69030
2 390 ₽
403

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
422

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
83

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)

Распродажа
Стул Gabi LUX велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
66

Стул Gabi LUX велюр бежевый

Стул Диамант пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
30

Стул Диамант пластиковый, жемчужный

Другие товары из раздела мебель для гостиниц

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
37

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
44

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
38

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
38

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
47

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
49

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
35

Кровать куб Метис

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
71

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл