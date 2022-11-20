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Стул Amelia white

Артикул: CH-050-486
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Отличительной чертой данной модели является наполнение в виде пружинного блока «змейка». Благодаря упругости пружин сиденье отлично держит форму и не будет деформироваться со временем. Такой блок хорошо переносит большие нагрузки, что продлевает срок службы изделия.

Размер упаковки (ДхШхВ): 465 x 340 x 975 мм
Вес: 6.25 кг
Объем: 0.077 куб. м

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой, белый

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