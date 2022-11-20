Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина450 мм
- Вес4.2 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Комплект мебели для кафе Наполеон
Люстра Acqua 8
Люстра Acqua 6
Люстра Cecilia 10
Люстра Cecilia 8
Кресло пластиковое Amelie Standard, белый
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло игровое VIKING-11, красное
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар
Стул Полин темно-синий
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый