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Стул Альфа круг - фото 1

Стул Альфа круг

7 оценок
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Стул Caren 2 вельвет, серый/дуб
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Стул Caren 2 вельвет, серый/дуб

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес4.2 кг

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