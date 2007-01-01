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Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый
42 оценки
21 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 1Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 2Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 3Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 4Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 5Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 6Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый - фото 7

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый

Артикул: CH-021-527
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 58; Глубина - 56; Высота - 107; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Цветбежевый, белый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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