Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 58; Глубина - 56; Высота - 107; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 52;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина440 мм
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Цветбежевый, белый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет