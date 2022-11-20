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Кресло поворотное Oslo, черный, экокожа

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Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Oslo, черный, экокожа
Материал: экокожа / металл
Цвет: черный / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 580
Глубина, мм: 570
Высота, мм: 810
Высота макс, мм: 930
Глубина сидения, мм: 430
Высота до сидения мин., мм: 400
Высота до сидения макс., мм: 510
Максимальная нагрузка: до 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота810-930 мм
  • Высота до сиденья400-510 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес9.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Размер упаковки59/40/78 см
  • Страна изготовленияКитай

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