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Барная стойка Парсон, белая

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 600 1100 40 массив сосны 45 17290
1800 600 1100 40 массив сосны 42 15890
1500 600 1100 40 массив сосны 37 14090
1200 550 1100 40 массив сосны 31 12390
1000 450 1100 40 массив сосны 26 10190
900 400 1100 40 массив сосны 23 9190
2000 600 1100 40 массив дуба 54 36190
1800 600 1100 40 массив дуба 50 32790
1500 600 1100 40 массив дуба 44 28090
1200 550 1100 40 массив дуба 36 22190
1000 450 1100 40 массив дуба 30 16990
700 400 1100 40 массив дуба 24 12790

Варианты покрытия

Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Барная стойка Парсон, белая - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Барная стойка Парсон, столешница пластик HPL
Барная стойка Парсон, столешница пластик HPLБарная стойка Парсон, столешница пластик HPLБарная стойка Парсон, столешница пластик HPLБарная стойка Парсон, столешница пластик HPLБарная стойка Парсон, столешница пластик HPLБарная стойка Парсон, столешница пластик HPLБарная стойка Парсон, столешница пластик HPL
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