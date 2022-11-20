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Стул полубарный Carol, латте

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
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