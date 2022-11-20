Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина535 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул Аллош
Стул Анника
Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге
Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками
Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color