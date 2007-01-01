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Настоящее фото товара Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной
33 оценки
19 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 1Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 2Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 3Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 4Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 5Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 6Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 7Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной - фото 8

Кресло Лауро, слоновая кость с золотой патиной

Артикул: CH-050-487
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 57; Глубина - 56; Высота - 100; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Вес упаковки7.55 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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