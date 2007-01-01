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Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames DSR черный
26 оценок
3 290
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Стул Eames DSR черный

Артикул: CH-002-464
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Eames DSR черный, полипропилен, основание хромированный металл, ножки с резиновыми прокладками

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки5.2 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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