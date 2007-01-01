Характеристики товара
Описание
Стул Eames DSR черный, полипропилен, основание хромированный металл, ножки с резиновыми прокладками
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина535 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки5.2 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет