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Настоящее фото товара Стул Седа, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Седа, тёмно-серый
44 оценки
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Седа, тёмно-серый - фото 1Стул Седа, тёмно-серый - фото 2Стул Седа, тёмно-серый - фото 3Стул Седа, тёмно-серый - фото 4Стул Седа, тёмно-серый - фото 5Стул Седа, тёмно-серый - фото 6

Стул Седа, тёмно-серый

Артикул: CH-035-357
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 52; Глубина - 60; Высота - 87; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.88 кг
  • Объем0.073 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый, черный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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