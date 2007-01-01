Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 52; Глубина - 60; Высота - 87; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 47;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.88 кг
- Объем0.073 л
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
- Цветсерый, черный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет