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Стул Генуя, синий - фото 1

Стул Генуя, синий

Артикул: CH-057-125
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Генуя - это элегантное и надежное решение для вашего дома или офиса. Он выполнен на металлическом каркасе с нагрузкой̆ до 150 кг, что обеспечивает его долговечность и прочность. Благодаря использованию металла в конструкции, поролон хорошо прилегает к каркасу и ткани, что делает стул комфортным и удобным для сидения. Высокая спинка и низкие подлокотники придают стулу элегантный̆ вид и позволяют использовать его под любой стол. Кроме того, стул Генуя имеет поролон толщиной̆ 50 мм, который̆ обеспечивает мягкую и комфортную посадку. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство.

Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение.
На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота890 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекметаллические, разборные
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

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