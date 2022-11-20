Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.282 м3
Вес брутто: 24 кг
Размер упаковки: 460х680х900 мм
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция