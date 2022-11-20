Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 1Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 2Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 3Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 4Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 5Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 6Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый - фото 7

Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый

Артикул: CH-052-736
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Изо СТ
Стул Изо СТ
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.282 м3

Вес брутто: 24 кг

Размер упаковки: 460х680х900 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 76842
13 290 ₽Оптовая цена

Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки

94
В наличии 101 шт.
Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул барный Тиесто черный

51
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Валенсия барный, зеленыйНастоящее фото товара Стул Валенсия барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия барный, зеленый

99
В наличии 20 шт.
Барный стул УрбанНастоящее фото товара Барный стул Урбан, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Барный стул Урбан

30
Распродажа
Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59828
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки

63
В наличии 2 шт.
Стул барный Лоуэлл, латтеНастоящее фото товара Стул барный Лоуэлл, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул барный Лоуэлл, латте

52
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Martin темно-синяя ткань ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39025
12 500 ₽Оптовая цена

Стул барный Martin темно-синяя ткань ножки черные

39
Барный стул Эссель, бежевая кожаНастоящее фото товара Барный стул Эссель, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Эссель, бежевая кожа

73
В наличии 99 шт.
Распродажа
Барный стул Лофт филадельфия коньяк / черный матовыйНастоящее фото товара Барный стул Лофт филадельфия коньяк / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79021
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Лофт филадельфия коньяк / черный матовый

48
В наличии 1 шт.
Стул полубарный Lucas, латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Lucas, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390

Стул полубарный Lucas, латте

7

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 490 ₽Оптовая цена

Стол Eames, барный

40
В наличии 17 шт.
Распродажа
Журнальный стол Бернард молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной

32
В наличии 2 шт.
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 29 шт.
Распродажа
Стол деревянный Альфред крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Альфред крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от64 19012
72 630 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Альфред крем с золотой патиной

38
В наличии 5 шт.
Стол деревянный СайрусНастоящее фото товара Стол деревянный Сайрус, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус

34
В наличии 5 шт.
Стол деревянный Колон Лофт бетонНастоящее фото товара Стол деревянный Колон Лофт бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стол деревянный Колон Лофт бетон

32
В наличии 30 шт.
Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темныйНастоящее фото товара Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный

40
В наличии 30 шт.
Стол деревянный Дилан ЛофтНастоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
В наличии 22 шт.
New
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белыйНастоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый

5
В наличии 3 шт.
New
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серыйНастоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, темно-серый

7
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 03738
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет серый

58
В наличии 1 шт.
Стул барный Кадиллак бежевый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа

89
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул полубарный Барбара велюр синий золотые ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр синий золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 47737
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара велюр синий золотые ножки

73
В наличии 25 шт.
Cтул полубарный Thomas, бархат коричневыйНастоящее фото товара Cтул полубарный Thomas, бархат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Cтул полубарный Thomas, бархат коричневый

90
Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черныйНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный

107
В наличии 30 шт.
Барный стул РИГА, велюр моккоНастоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр мокко

135
В наличии 30 шт.
Стул Гамбург барный темно-серая экокожаНастоящее фото товара Стул Гамбург барный темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Гамбург барный темно-серая экокожа

46
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Белладжио светло-голубой бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул барный Белладжио светло-голубой бархат ножки золото

31
Стул барный Braun, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Braun, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул барный Braun, бежевый

47
В наличии 4 шт.
Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хром

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый
Стул пластиковый барный Air Bar 75, бежевый
от 13 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 490 ₽Оптовая цена

Стол Eames, барный

40
В наличии 17 шт.
Распродажа
Журнальный стол Бернард молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной

32
В наличии 2 шт.
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 29 шт.
Распродажа
Стол деревянный Альфред крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Альфред крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от64 19012
72 630 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Альфред крем с золотой патиной

38
В наличии 5 шт.