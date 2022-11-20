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Стол обеденный Детройт белый

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Стол обеденный Детройт серый малый
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Стол обеденный Детройт серый малый

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 170*100*32
1короб: 170*100*17
2короб: 71*65,5*15
Вес брутто: 56,5
1короб: 47,5
2короб: 9
Объем: 0,368
1короб: 0,298
2короб: 0,07

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2000 мм
  • Длина900 мм
  • Вес46 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки368 м3
  • Вес упаковки56.50 кг

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