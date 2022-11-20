Характеристики товара
Описание
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 170*100*32
1короб: 170*100*17
2короб: 71*65,5*15
Вес брутто: 56,5
1короб: 47,5
2короб: 9
Объем: 0,368
1короб: 0,298
2короб: 0,07
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Длина900 мм
- Вес46 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки368 м3
- Вес упаковки56.50 кг