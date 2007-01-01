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Настоящее фото товара Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные
89 оценок
7 4907
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные - фото 1Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные - фото 2Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные - фото 3Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные - фото 4Стул Kongsberg, сиреневый велюр, ножки черные - видео 5
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Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Конгсберг, сиреневый велюр, ножки черные

Артикул: CH-011-509
89 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал ножекдерево
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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