Характеристики товара
Описание
Стильный и удобный для дома или офиса. Стул на металлическом каркасе. Сидение и спинка стула мягкие, обитые тканью, с горизонтальной прострочкой и кантом.
Размер сиденья, (ШxГ) мм: 410x430.
Высота сиденья от пола, мм: 470.
Высота спинки, мм: 490.
Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ДхГхВ мм: 610х465х235
Объем м3:0,06
Вес нетто/брутто кг: 10,6/11,6
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина500 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5,3 кг
- Обивкавелюр
- Каркасметалл
- Цветкоричневый