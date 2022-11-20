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Стул Бри коричневый

Артикул: CH-053-528
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и удобный для дома или офиса. Стул на металлическом каркасе. Сидение и спинка стула мягкие, обитые тканью, с горизонтальной прострочкой и кантом.

Размер сиденья, (ШxГ) мм: 410x430.
Высота сиденья от пола, мм: 470.
Высота спинки, мм: 490.

Кол-во в упаковке: 1

Габариты упаковки ДхГхВ мм: 610х465х235

Объем м3:0,06

Вес нетто/брутто кг: 10,6/11,6

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5,3 кг
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл
  • Цветкоричневый

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