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Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас - фото 1Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас - фото 2Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас - фото 3Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас - фото 4

Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас

Артикул: CH-051-082
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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