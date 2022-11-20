Характеристики товара
Описание
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Стул Текс, светло-серый
Стул Текс, синий
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул Текс, белый
Стул Текс, серая экокожа / серый каркас
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул Текс, белый, черные ножки
Стул Текс, серая экокожа / черный каркас
Стул Текс, каркас черный / Пегас капучино
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Victory, синий
Стул банкетный Флет
Обеденный стул Чико, темно-серый
Стул Scoop