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Настоящее фото товара Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки
26 оценок
3 99041
6 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки - фото 1Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки - фото 2Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки - фото 3Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки - фото 4Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки - фото 5Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки - фото 6
Распродажа

Стул ФРАНКФУРТ, желтый, деревянные ножки

Артикул: CH-008-575
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт желтый, сиденье из сочетания пластика и экокожи, ножки деревянные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалпластик, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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