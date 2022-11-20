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Стул Бри, велюр молочный

Артикул: CH-053-187
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и удобный для дома или офиса. Стул на металлическом каркасе. Сидение и спинка стула мягкие, обитые тканью, с горизонтальной прострочкой и кантом.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки235 мм
  • Глубина упаковки465 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки11.60 кг

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