Характеристики товара
Описание
Стильный и удобный для дома или офиса. Стул на металлическом каркасе. Сидение и спинка стула мягкие, обитые тканью, с горизонтальной прострочкой и кантом.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина500 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки490 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки235 мм
- Глубина упаковки465 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки11.60 кг