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Стул Halmar белый, бежевый

Артикул: CH-053-471
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Halmar выполнен из массива бука, что обеспечивает ему надежность и устойчивость. Он не только прекрасно выглядит, но и является очень удобным в использовании.

Стул Halmar имеет относительно небольшой вес, что делает его удобным для перемещения и установки в различных местах. На нем комфортно размещаться, так как он имеет мягкую спинку и сиденье из высокопрочной и качественной ткани. Удобная форма спинки обеспечивает поддержку телу и помогает избежать усталости даже при длительном использовании.

Этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, гармонично сочетаясь с различными элементами декора.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань

Можно выбрать цвет покрытия древесины

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6 кг
  • Обивкаткань
  • Каркасбук
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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