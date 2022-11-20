Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина1800/2000/2200/2400 мм
- Глубина970 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Матрас "Ролл"
Халат Вафельный женский
Шторы Сатен
Ножка деревянная 114
Диван прямой Nixon
Диван прямой Leon
Диван прямой Hughes
Диван угловой Omega
Диван прямой Kanoe
Диван Vittorio трехместный
Диван Wes двухместный
Диван Wes трехместный
Диван Wolsly двухместный
Диван Wolsly трехместный
Диван Runo
Диван Стокгольм
Диван Amsterdam трехместный
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой